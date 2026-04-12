Balıkesir ile Mexico City arasında gönül köprüsü

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Yönetim Kurulu toplantısı için Meksika'da bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada ile bir araya geldi. İki dünya kenti arasında "Kardeş Şehir" sürecini başlatan görüşmede Başkan Akın, İspanyolca yaptığı konuşması ve şehre olan köklü bağlarıyla büyük ilgi topladı.

Balıkesir'in uluslararası arenadaki temsil gücünü artırmak ve küresel iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Meksika'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, temaslarını tarihi bir adımla taçlandırdı. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) toplantısı kapsamında Mexico City'de bulunan Başkan Akın, mevkidaşı Clara Brugada ile özel bir görüşme gerçekleştirerek iki şehir arasında stratejik iş birliği ve "Kardeş Şehir" niyetini resmileştirdi. 20 milyonun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Mexico City ile Balıkesir arasında tarihi adım atıldı.

Ziyaretin en dikkat çeken detayı Başkan Ahmet Akın'ın görüşmeyi herhangi bir tercümana ihtiyaç duymadan, akıcı bir İspanyolca ile gerçekleştirmesi oldu. İki güzide şehir arasındaki samimi ve köklü bağları diplomatik bir avantaja dönüştüren Akın, Balıkesir'in dostluk mesajlarını bizzat iletti.

Gündem: "Yeni nesil kamu hizmeti ve bakım odaklı belediyecilik"

Görüşmede sadece protokol değil, vizyon paylaşımı da ön plandaydı. Başkan Akın, Balıkesir'de hayata geçirilen ve insana dokunan "Bakım Odaklı Kamu Hizmeti" (Care-centered Public Services) modelini mevkidaşına anlattı. İki belediye başkanı; sürdürülebilir kentsel dönüşüm, gastronomi, turizm ve sosyal belediyecilik alanlarında tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabık kaldı.

Başkan Akın: "Balıkesir'in gücünü dünyaya taşıyoruz"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı Ahmet Akın şunları söyledi: "Bugün burada sadece bir belediye başkanı olarak değil, geçmişte bu sokaklarda yürümüş, bu kültürü özümsemiş bir dost olarak bulunuyorum. Mexico City ile Balıkesir arasında kurduğumuz bu köprü, sadece iki şehir için değil, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin derinleşmesi adına da tarihi bir adımdır. Balıkesir'in potansiyelini küresel ölçekte tanıtmak ve dünya kentleriyle yarışır bir şehir inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

UCLG toplantısı kapsamında Mexico City'deki toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamu hizmetinin geleceğini şekillendirmede bakımın dönüştürücü rolünü anlattı. Akın, "Kamu hizmetleri toplumlarımızdaki artan karmaşıklığa, eşitsizliğe ve sosyal kırılganlığa yanıt vermek için evrilmelidir. Bunun yanı sıra bakım, dar bir kavram değil onur, eşitlik ve dayanışmaya odaklanan bütüncül bir yönetim yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Bakıma dayalı bir yaklaşım, ihtiyaçların derinleşmeden önce ele alındığı proaktif, kapsayıcı ve katılımcı politikalar gerektirir. Yerel yönetimler kadınları, gençleri ve savunmasız grupları güçlendiren politikalara bakım entegre etmede kilit bir rol oynar. Bu dönüşüm yeterli finansman, güçlü kurumsal kapasite ve etkili çok seviyeli yönetişim gerektirir." ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, Mexico City'deki temasları kapsamında Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli'yi ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulundu. - MEXİCO CİTY