Bandırma'da yükümlülerden ebru sergisi - Son Dakika
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Bandırma'da yükümlülerden ebru sergisi

07.09.2022 14:00
Bandırma'da yükümlülerden ebru sergisi

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülere açılan kursun eserleri açılan sergi ile sanatseverlere sunuldu.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülere açılan kursun eserleri açılan sergi ile sanatseverlere sunuldu.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bandırma Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle serbestlik yükümlülerine ebru kursu açılarak, kurs sürecinde gerçekleştirilen 27 ebru çalışması Barış Manço Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Sergide bir konuşma yapan Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, yargı sisteminin, sadece suçluyu cezalandıran değil, aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve suçlu davranışını da engellemek adına çalışan bir mekanizma olduğunu söyledi.

Deniz, "Denetimli serbestlik, suç şüphesinin öğrenilmesinden kesinleşmiş cezaların infazı tamamlanıncaya kadar devam eden hizmetler bütünüdür. Bugün de boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirilmesi adına yaptığımız çalışmalardan biri." dedi.

Açılışa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal,6. Ana Jet Üs Komutan ve Garnizon Komutan vekili Pilot Albay Ali Kamil Taşlıcalı, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Savcı Ömer Kılınç katıldı.

Bandırma Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Zekiye Tatlı tarafından protokole, baskılı kağıtlara, baskılı ebru çalışması uygulaması yaptırıldı.

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Kaynak: AA

Barış Manço, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da yükümlülerden ebru sergisi - Son Dakika

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