Bandırma Müzesi Buluşmaları başladı - Son Dakika

Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Müze Müdürlüğünün iş birliği ile Bandırma Müzesi Buluşmaları'nın ilki gerçekleştirildi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bandırma Müzesi'nin Güney Marmara'da yapılan kazılar sonunda çıkan eserlerin yoğunlukta olduğu bir yapı olduğunu söyledi.

Burada 18 Mayıs Müzeler Günü'nde bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını belirten Polat, "Asıl amacımız, bu kadar çok eserin olduğu bu müzeyi Bandırma halkına, çevre ilçelere ve ulusalda duyurmaktır. Ana teması ve ana amacı budur. Kitaplara konu olmuş birçok eser şu anda bu müzenin içinde. Bunu da tanıtmak, bu müzenin varlığı hakkında ve içindeki eserler hakkındaki bilgilendirmeyi kamuoyuna ulaştırmak görevimiz." dedi.

Müze Müdürü Ali Atmaca ise Bandırma Müzesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Araştırmalarını "Bandırma Müzesi Bizans Dönemi Küçük Eserleri" adlı çalışmasıyla kitaplaştıran Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Feride İmrana Altun ise eserini tanıtarak, "Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığım Bizans dönemine ait küçük eserlerden bu kitabı oluşturdum. Küçük eserler deyince neleri kapsıyor? Daha çok yüzük, haçlar gibi objeler oluşturmakta. Müzedeki eserleri çalışırken, bu bölgede 2 önemli kazı var. Bunlardan biri Daskyleion kazısı, ikincisi Kyzikoz kazısı. Ben 70 eser üzerinde çalıştım." diye konuştu.