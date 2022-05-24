Bartın'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sürüyor

Bartın'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişiye tavuklu pilav ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bartın Belediyesi iş birliğinde Hükümet Caddesi'nde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı: Tavuklu Pilav İkramı" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişiye nohutlu ve tavuklu pilav ile ayran ikram edildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, 81 ildeki etkinliklerin Bartın ayağının sürdüğünü, belediye olarak vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikramı yaptıklarını söyledi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, bazı daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.