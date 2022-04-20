Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı

20.04.2022 09:03
Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı

Başakşehir'de, "Şehrin Sanatçıları" adlı gelenekli sanatlar sergisi açıldı.

Başakşehir'de, "Şehrin Sanatçıları" adlı gelenekli sanatlar sergisi açıldı. Hat, tezhip, minyatür, katı ve ebru sanatı eserlerinden oluşan serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Medeniyetimizin eşsiz olduğu kadar, hayranlık uyandıran güzelliklerini sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başakşehirli 32 sanatçı tarafından hat, tezhip, minyatür, katıve ebru sanatıyla hazırlanan "Şehrin Sanatçıları" sergisi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde sanatseverlerle buluştu. 33 eserin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte yaptı. Eser sahipleri ve birçok sanatsever de Başkan Kartoğlu'na eşlik etti.

"DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Sanatın şehrine yakışır harika bir serginin açılışını daha yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Uzun yıllar boyunca gelenekli Türk İslam sanatları alanında eserler üretmiş, sayısız öğrenci yetiştirmiş kıymetli sanatçılarımızın Başakşehir'de ikamet ediyor olmasından ayrıca gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Başakşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçılarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Medeniyetimizi ve zengin kültürümüzü gelecek nesillere taşıma noktasında sanatçılarımıza her zaman destek vereceğimiz" diye konuştu.

"YENİ HİZMET BİNAMIZDA SERGİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Hizmete açılan yeni belediye binasında da birbirinden değerli sanat eserlerini sergileyeceklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Bundan sonra bazı sergilerimize yeni binamızda ev sahipliği yapacağız. Hizmet ve sanatı bir araya getireceğiz. Sizler de birbirinden kıymetli eserlerinizi yeni binamızda sergileme fırsatı bulacaksınız" şeklinde konuştu.

"Şehrin Sanatçıları" adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde 29 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
Başakşehir'de Şehrin Sanatçıları sergisi açıldı
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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Başakşehir'de 'Şehrin Sanatçıları' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de "Şehrin Sanatçıları" sergisi açıldı - Son Dakika
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