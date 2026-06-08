Anadolu Retro\'dan Barış Manço şarkılarıyla konser coşkusu

Başiskele'de çevre şenliği'nde sahne alan Anadolu Retro, Barış Manço'nun eserleriyle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Başiskele'de çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve sürdürülebilir yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Çevre Şenliği, gün boyu birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Her yaştan vatandaşın katıldığı şenlikte çocuklar için hazırlanan oyun alanları, atölyeler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler büyük ilgi gördü. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda çevre bilinci, sıfır atık ve geri dönüşüm farkındalığı eğlenceli etkinliklerle buluştu.

Çevre bilinci eğlenceyle buluştu

Şenlik boyunca kurulan stantlarda çevre, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilirken, vatandaşlar eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanlarında kurulan şişme oyun grupları ve atölye çalışmalarıyla hem eğlence hem de çevre eğitimi bir arada sunuldu. Başiskele'nin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte güzel bir gün geçirirken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı.

Anadolu Retro'dan unutulmaz konser

Programın akşam bölümünde sahne alan Anadolu Retro müzik grubu, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço'nun sevilen eserlerini seslendirdi. Katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek çevre şenliğinin coşkusunu doyasıya yaşadı. Çevre Şenliği kapsamında gerçekleştirilen programın sonunda, Başiskele'de geri dönüşüm çalışmalarına en fazla katkı sağlayan okullara plaket takdim edildi. Plaketler, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından okul temsilcilerine verildi. Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen çevre şenliği, çevreye duyarlı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunarken, vatandaşların çevre konusunda farkındalığını artırdı. - KOCAELİ