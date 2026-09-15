Başkan Akın, Manyas’ın kurtuluşunu kutladı - Son Dakika
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Başkan Akın, Manyas’ın kurtuluşunu kutladı

Başkan Akın, Manyas’ın kurtuluşunu kutladı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen Fener Alayına katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen Fener Alayına katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Fener Alayına katıldı. Programa Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, il ve ilçe parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Meşalelerle yürüyen yüzlerce vatandaşın katıldığı Fener Alayı, Maltepe Parkı'nda başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas'ın kurtuluş gününü kutladı. Bağımsızlığın çok büyük fedakarlıklarla kazanıldığına dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "104 yıl önce bu topraklara göz dikenlere karşı dimdik duran kahraman ecdadımızın emanetine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Geçmişte azim, kararlılık ve eşsiz bir cesaretle yürütülen istiklal mücadelemiz, bugün bizlerin özgür ve onurlu bir vatandaş olarak yaşamasını sağlayan en sağlam temeli oluşturmuştur. Kuvayımilliye ruhunu rehber edinen aziz atalarımız, canları pahasına verdikleri bu mücadeleyle toprağımıza bağımsızlık ve hürriyet mührünü vurmuşlardır. Manyas'ın çalışkan halkının sinesinde ve bereketli topraklarında ilk günkü canlılığını koruyan bu kurtuluş azmi, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere her zaman en büyük gücü ve ilhamı vermeye devam edecektir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Manyas'ımızın hak ettiği değere kavuşması ve kalkınması için gece gündüz demeden, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; tüm Manyaslı hemşehrilerimizin Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Manyas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Akın, Manyas’ın kurtuluşunu kutladı - Son Dakika

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