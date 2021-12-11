Başkan Büyükkılıç kitapseverlere çağrıda bulundu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç kitapseverlere çağrıda bulundu

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun ilginin gözlendiği merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen 4. Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, kitapseverlere çağrıda bulundu. Son iki güne girildiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Kitap kokusunu içinize çekmek ve ünlü şair ve yazarlarla buluşmak için bu fırsatı kaçırmayın" dedi.

3 milyonu aşkın kitap, 200'ün üzerinde yayınevi ve 270'den fazla yazarın okuyucular ile buluştuğu 4. Kitap Fuarı'na ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, 7'den 70'e kitapseverlerle sohbet etti, yayınevleri ile görüştü, görüş ve tavsiyeleri alarak fuarın son günlerinde bu fırsatı kaçırmamaları için vatandaşları fuara davet etti. 3 aralık tarihinde ünlü şair ve yazarların katılımıyla ve muhteşem bir konser ile açıldığı günden bu yana yediden yetmişe yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan 4. Kitap Fuarı'nda kitapseverlerin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, kitap kurtları ile fotoğraf çektirdi, sohbet etti, onlarla birlikte kitap okuyarak, kitap imzaladı. Başkan Büyükkılıç, gençlere kitap hediye etmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç, 'ya okuyan ya da okutan olma' niyetiyle okuyan ve okutan bir şehir olmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, 12 Aralık Pazar günü sona erecek kitap fuarından çağrıda bulundu. Başkan Büyükkılıç, son iki gün önemli şair ve yazarların imza günü ve söyleşilerinin de bulunduğunu hatırlatarak, "Kitap kokusunu içinize çekmek ve ünlü şair ve yazarlarla buluşmak için bu fırsatı kaçırmayın" dedi.