Başkan Doğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Başkan Doğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Doğan\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, bağımsızlık mücadelesinin önemini vurgulayarak, Cumhuriyet'i koruma ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma görevini hatırlattı, Atatürk ve şehitleri saygıyla andı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğan yayımladığı mesajında, Türk Milletinin 30 Ağustos Zaferiyle tüm Dünyaya onurlu ve bağımsız yaşama kararlılığını gösterdiğini belirtti. Doğan, "30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda verilen bağımsızlık mücadelesinin zafere ulaştığı en anlamlı ve önemli günlerden biridir. 104 yıl önce, 26 Ağustos 1922'de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük zaferimizin ilk adımı atılmıştır. 30 Ağustos, bağımsızlığımızı, geleceğimizi ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bir milletin topraklarına tek yürek olarak sahip çıktığı ve mücadelenin taçlandığı gündür. Cumhuriyet'i ve onun değerlerini korumak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur. Zor şartlarda kazanılan zaferi, vatanı ve Cumhuriyet'i bizlere emanet eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamız için mücadele veren kahramanlarımıza saygımız sonsuza dek sürecektir. Bugün bizler, aynı siperde ekmeğini paylaşan, omuz omuza mücadele eden o kahramanların çocukları ve torunlarıyız. Bu bilinçle millet olarak hareket etmeli ve her zaman o ruhla yan yana olmalıyız. Büyük zaferlerle ve fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizim geçmişimiz, bizim geleceğimizdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak hepimizin görevidir. Merkezefendi Belediyesi olarak Atatürk ilke ve inkılapları ışığında hemşehrilerimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Kültür Sanat, Şeniz Doğan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Doğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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