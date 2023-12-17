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Batman Üniversitesi öğrencileri geleneksel el sanatlarını öğreniyor

Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünde eğitim gören öğrenciler, dokuma atölyesinde Anadolu motiflerini halı, kilim, seccade ve heybelere aktarıyor.

Batman Üniversitesi öğrencileri geleneksel el sanatlarını öğreniyor
17.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:05
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Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünde eğitim gören öğrenciler, dokuma atölyesinde Anadolu motiflerini halı, kilim, seccade ve heybelere aktarıyor.

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde eğitim alan öğrenciler, unutulmaya yüz tutan dokumacılığı öğreniyor. Halı, kilim, seccade ve heybelere Çatalhöyük'ten günümüze kadar gelen geleneksel Türk motiflerini ilmek ilmek işleyen öğrenciler, tezgah başında tecrübe kazanıyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Geleneksel El Sanatları Bölümüne her yıl 20 öğrenci aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında atölyede dokumacılığı öğrendiğini anlatan Demir, "Öğrencilerimiz Çatalhöyük'ten günümüze Anadolu ve Türk motiflerini öğreniyor. Atölyedeki dokuma tezgahlarında bu motifleri halıya, kilime, heybeye ve çeşitli hediyelik eşyalara işliyor. Kadim Anadolu kültürümüzü geçmişten alıp geleceğe taşıyorlar." dedi.

Üniversite bünyesindeki atölyelerde öğrencilere böylesi imkanlar sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Batman Üniversitesi olarak kültürümüzü gençlerimizin kalbine nakşetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şekilde Anadolu Türk kültürümüzü yaşıyorlar, özümsüyorlar ve öğrenip geleceğe aktarıyorlar. Üniversite olarak sadece Geleneksel El Sanatları Bölümünde değil, Kuyumculuk Takı Tasarım Bölümünden tutun da diğer bölümlerimizde de öğrencilerimize geçmişlerini, geldiğimiz yeri, kültürümüzün asli unsurlarını öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, Gıda Bölümünde geleneksel Türk ve bölgenin yemeklerini özümseyip yeni modern versiyonları ile geleceğe, dünya mutfaklarına taşımasını amaçlıyoruz."

Dokumacılığın inceliklerini öğreniyorlar

Öğrencilerden Pelda Billor da temel dokuma teknikleri ve halı tasarımı kapsamında atölyede geçmişten günümüze gelen motifleri halı ve kilime dokuduklarını dile getirdi.

Billor, "Severek okuyorum bu bölümü. Uygulama olması daha iyi. Daha iyi öğreniyoruz. Şu anda Çatalhöyük yıldız motifi dokudum. Mutluluk ve bereketi sembolize ediyor." dedi.

Halime Tatargan ise dokuma atölyesinde halı, kilim, seccade ve heybe dokuduklarını, dokumacılığın inceliklerini öğrendiklerini belirtti.

Şükran Yıldız ise atölyede halı tasarım, nakış, keçe iğneleme gibi çeşitli teknikler öğrendiklerini anlatarak, "Burada çeşitli ürünler çıkarıyoruz. Yaptığımız iş biraz zahmetli ama severek çalışıyoruz. Birçok tekniği burada öğrendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Batman Üniversitesi, İdris Demir, Son Dakika

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