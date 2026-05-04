Battalgazi\'nin genç kaşifleri tarih yolculuğuna çıkıyor

04.05.2026 14:56
Battalgazi Belediyesi, "Kültür Akademisi" projesi kapsamında kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla okullarda eğitim seferberliği başlattı.

Battalgazi Belediyesi, "Kültür Akademisi" projesi kapsamında kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla okullarda eğitim seferberliği başlattı. "Battalgazi'nin Kaşifleri" adı verilen derslerle öğrenciler, yaşadıkları kadim şehrin tarihini ve köklü mirasını uzmanlarından öğreniyor.

Battalgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Kültür Akademisi, genç kuşağın şehir aidiyetini güçlendirmek amacıyla "Kültürel Miras" derslerine start verdi. İlçedeki okullarda uygulanmaya başlanan proje, öğrencilere teorik bilginin ötesinde bir kültürel keşif imkanı sunuyor.

Geçmişin değerleri geleceğe aktarılıyor

"Battalgazi'nin Kaşifleri" başlığıyla verilen derslerde; bölgenin binlerce yıllık tarihi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve toplumsal hafızayı diri tutan kültürel zenginlikler işleniyor. Öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın köklü mirasını yakından tanımaları hedeflenirken, aynı zamanda kültürel kimliklerini koruma ve yaşatma bilinci aşılanıyor. Tarihi noktaların baskısı yapılarak gençlere hediye edilerek akılda kalıcılığı sağlanıyor.

Geleceğe güçlü bir köprü kuruyoruz

Çocuklar aldıkları eğitimlerin yanında değerler eğitimi de alırken Kültür Akademisi aracılığıyla öğrencilerin kültürel mirasın farkında olan bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor. Derslerle geçmişten günümüze uzanan değerlerimiz öğrencilerimizle buluşturulurken geleneklerimiz ve sanatlarımız gelecek nesillere aktararak, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü inşa ediliyor.

Eğitimler tüm okullarda yaygınlaşacak

Kültür Akademisi çatısı altında başlayan bu eğitimler, belirlenen takvim doğrultusunda Battalgazi genelindeki diğer okullarda da devam edecek. Proje sayesinde binlerce öğrenci, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü gibi önemli tarihi noktaların ve bölge kültürünün izini sürerek adeta birer "kültür elçisi" haline gelecek. - MALATYA

