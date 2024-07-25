Bayburt'ta Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nde Cirit Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bayburt'ta Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nde Cirit Gösterisi Yapıldı

Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen '28. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nde cirit gösterisi gerçekleştirildi. Altı kişilik iki takım arasında düzenlenen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sporcular, rakibe karşı isabetli şekilde cirit atarak atlarıyla olan hakimiyetlerini sergiledi. Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, ata sporuna verdikleri destekten bahsederek sporcuları tebrik etti ve ata sporunun geleceğe taşınmasına katkı sağlayan atlı spor kulüplerini kutladı.

25.07.2024 16:53
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Bayburt'ta, "28. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesince cirit sahasında altı kişilik iki takım arasında düzenlenen yarışmalara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sporcular, ciritlerini rakibe karşı isabetli şekilde atmaya çalışarak atlara hakimiyetlerini sergiledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, ata sporuna destek verdiklerini söyledi.

Sporcuları tebrik eden Selçuk, "Sporcularımız at üzerinde icra ettikleri cirit oyunuyla hünerlerini ortaya koyuyorlar. Büyük bir keyifle gösteriyi izledik. Atlı spor kulüplerimizin yönetici ve temsilcilerini bize bu keyfi yaşattıkları ve ata sporunu geleceğe taşımaya devam ettikleri için yürekten kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nde Cirit Gösterisi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nde Cirit Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
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