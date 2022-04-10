Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: "tandır ketesi" - Son Dakika
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Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: "tandır ketesi"

10.04.2022 12:08

Bayburt'ta, özellikle ramazanda en çok tüketilen yiyeceklerden olan tandır ketesi, sahur sofralarına lezzet katıyor.

Bayburt'ta, özellikle ramazanda en çok tüketilen yiyeceklerden olan tandır ketesi, sahur sofralarına lezzet katıyor.

Sütle yoğrulan hamurun içine tereyağında kavrulmuş un konularak yapılan bir çeşit çörek olan kete, tok tutması dolayısıyla ramazanda tüketiliyor.

İmalathanelerde yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletmeciler, yöresel lezzeti kargo aracılığıyla kent dışına da gönderiyor.

Bayburtluların sahur sofrasındaki olmazsa olmazları arasında yer alan kete, aynı zamanda kentin geleneksel yiyeceklerinden biri olarak biliniyor.

"Tandırda piştiği için gayet lezzetli bir yiyecektir"

Genç Osman Mahallesi'ndeki iş yerinde yöresel unlu mamuller üreten Eyüp Bayrak, AA muhabirine, ramazanda yöresel ürünlere ilginin arttığını, bunlardan birinin de tandırda pişirilen kete olduğunu söyledi.

Bayburt'ta üretilen ketenin asıl özelliğinin, tandırda odun ateşiyle pişirilmesi olduğunu anlatan Bayrak, "Tandırda piştiği için gayet lezzetli bir yiyecektir. Ayrıca besleyici ve tok tutan bir ürün. Özellikle ramazanda sahur gecelerinde bizim insanımız tandır ketesini sofralarından eksik etmez." dedi.

Bayrak, il dışından gelen taleplere de yetişmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ürünlerimize Türkiye'nin birçok ilinden hemşehrilerimiz ve diğer vatandaşlardan talep var, sipariş veriyorlar. Tandırda pişen unlu mamullere her zaman talep yüksek. Ancak özellikle ramazan aylarında bu talep daha da katlanıyor. Özellikle tandır ketesini Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz."

"Memleketimizin en meşhur yiyeceklerinden biri"

Sahur için kete alan Zeynel Yaya, yurt dışında yaşadığını, ramazanı geçirmek için memleketi Bayburt'a geldiğini söyledi.

Yaya, kente özgü yiyecekleri özlediğini, dolayısıyla ramazanda özellikle yöresel yiyecekler tükettiğini ifade ederek, "Burada tandırda keteler, lavaşlar yapıldığını duydum ve almaya geldim. İnşallah sahurda tadına bakacağız. Komşularım için de alacağım. Mübarek ramazan günü onlar da tadına baksın. Sahurda kalktığımız zaman ilk aradığımız yiyecek kete oluyor çünkü memleketimizin en meşhur yiyeceklerinden biri." diye konuştu.

Müşterilerden Hatun Büyükturan ise sahurda köy ekmeği ve tandır ketesi yediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köylerimizde yöresel olarak üretilen kete, burada şehir merkezinde de üretiliyor. Aynı lezzet, değişen bir şey yok. Köylerimizde eskiden annelerimiz, ninelerimiz nasıl yapıyorsa burada da aynı şekilde yapılıyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle ramazan olduğu için biz her gün tandır ketesi ve diğer unlu mamullerden alıyoruz."

Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: tandır ketesi
Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: tandır ketesi
Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: tandır ketesi

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: 'tandır ketesi' - Son Dakika


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