Bayburt'taki müzede 'Köklere Yolculuk' konserinde Tanrıdağlı ve Bali sahne aldı - Son Dakika
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Bayburt'taki müzede 'Köklere Yolculuk' konserinde Tanrıdağlı ve Bali sahne aldı

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Bayburt\'taki müzede \'Köklere Yolculuk\' konserinde Tanrıdağlı ve Bali sahne aldı
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Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde "Türkistan'dan Bayburt'a Köklere Yolculuk" konseri düzenlendi. Piyanist Güldiyar Tanrıdağlı ile ses sanatçısı Serhan Bali'nin sahne aldığı programda Anadolu ezgileri ve Bayburt türküleri seslendirildi.

Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen " Türkistan'dan Bayburt'a Köklere Yolculuk" konserinde, Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler ve Bayburt türküleri seslendirildi.

Besteci ve piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, programda Mülhem'den "Haydar Haydar", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Gül Kuruttum" ve "Bu Dağlar Kömürdendir" eserlerini yorumladı.

Ses sanatçısı Serhan Bali de piyano eşliğinde Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgilerin yanı sıra Bayburt türküleri ve yabancı parçalardan oluşan repertuvarını dinleyicilerle buluşturdu.

Müzenin yönetim kurulu üyesi de olan Bali, konserin ardından AA muhabirine, çok güzel bir açık hava konseri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dinleyicilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Bali, müzenin ruhuna ve misyonuna uygun bir program hazırladıklarını ifade etti.

Tanrıdağlı ise ilk kez Bayburt'a geldiğini belirterek, müzenin atmosferinde coşkulu bir konser gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Programa, Beşpınar köyü sakinlerinin yanı sıra yöre halkı ve çevre illerden vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatKenan YavuzTürkistanEtkinlikBayburtKültürMüzikYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'taki müzede 'Köklere Yolculuk' konserinde Tanrıdağlı ve Bali sahne aldı - Son Dakika
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