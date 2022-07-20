Bayramda Akdamar Adası ve ören yerlerine ziyaretçi akını yaşandı

20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist Akdamar Adası'nı ziyaret etti

VAN – Van'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist, Akdamar Adası ve kentteki ören yerlerini ziyaret etti.

Van'ın müze ve ören yerleri, 9 günlük bayram tatili boyunca başta İranlılar olmak üzere ziyaretçi akınına uğradı. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası, her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. En fazla ziyaretçiyi Akdamar Adası ağırlarken, onu Van Kalesi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında yer alırken, Muradiye Şelalesi yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek Akdamar Adası'nı ziyaret ettiklerini belirten yerli ve yabancı turistler, adanın mutlaka görülmesi gereken ender yerlerden biri olduğunu söylediler.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Van'ı ziyaret eden ziyaretçi sayısı ve konaklama sayısını arttırmak için sürekli çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Van'ın turizmini daha iyi bir noktaya taşımak için sürekli diğer paydaşlarla fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Uslu, "Van'ın turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettiğimizi söylemek mümkündür. Bu noktada valimizin de destekleri bizim için bir güçtür" dedi.

Ocak ayından itibaren müze ve ören yerlerini 150 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini belirten Uslu, "9 günlük bayram süresince müze ve ören yerlerini 20 binin üzerinde insanın ziyaret ettiğini, kültür turu açısından bunun önemli olduğunu söylemekte fayda vardır. Van'a hala İranlı ziyaretçilerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğini, Van geceleri ve Van sokaklarının cıvıl cıvıl olduğu gibi tarihi ören yerlerimize olan akının da bu şekilde gerçekleştiğini söylemekte fayda vardır. Sınır kapısından günlük binin üzerinde İranlı misafirin giriş yaparak Van'ı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bizim özellikle İranlı misafirlerin beklentilerini karşılama noktasında alışveriş merkezleri olsun ya da sağlık turizmi veya kültürel rotaların oluşturulması açısından yapılacak olan iyi bir çalışmayla daha çok İranlı turistin Van'ı tercih edeceğini söylemek mümkündür. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. İranlılar dışında son dönemde Iraklı misafirlerin de Van'ı tercih ettiğini söylemek mümkündür. Bu da Van turizmi açısından sadece bir ülke üzerinde kalmasından değil de, çevre ülkelerin de Van'ı tercih etmesi noktasında önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.