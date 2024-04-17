Benzersiz Kelebekler'e ziyaretçi akını
BURSA - Bursa Multipl Skleroz Derneği tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde açılan Benzersiz Kelebekler Sergisi ilk günden ziyaretçi akınına uğradı.
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan önderliğinde 1998 yılında kurulan Bursa Multipl Skleroz Derneği tarafından "İki farklı sergi, tek farkındalık: Multipl Skleroz" projesi gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 13-19 Nisan tarihleri arasında Ördekli Kültür Merkezi'nde açılan sergide birçok eser ziyaretçiler ile buluştu.
Proje fikri, MS farkındalığına gönül vermiş grafik tasarım öğretmeni Gökay Yavuz ve MS alanında çalışmalar yapan Nöroloji uzmanı Dr. Ali Özhan Sıvacı'nın bir araya gelmesi ile geliştirilirken görsel sanatlar öğretmeni Sıdıka Uyar ve Doç. Dr. Meral Seferoğlu'nun ekibe katılımı ardından büyük bir özveri ve çaba ile hayata geçirildi. Sergilenen eserler Bursa MS Derneği ve Gelişi Güzel Sanatlar Kültür ve Sanat Derneği üyelerinin ortak organizasyonu ile bu hastalıkla mücadelenin birer paydaşı olan MS'li bireyler, yakınları, hekimleri, hemşireleri ve gönüllü aktivistler "kelebek kanadı boyama etkinliği" ile bir araya getirildi.
Kelebeklerin hassas canlılar oldukları için MS hastalığı ile özleştirildiğini ifade eden Bursa Multipl Skleroz Derneği Sekreteri Sevinç Coşar, "Bugünkü sergimiz ile alakalı tüm MS hastaları sergimize gönül vererek mümkün olduğu kadar çaba göstererek kelebekleri boyadı. Ekip olarak işbirliği yapıyoruz. Bu da birbirimize karşı kenetlenmemize kolaylık sağlıyor. Bir çoğu hastalarımızın el emeği, değerli ressamlarımızın bize her konuda yardımcı olmasıyla gerçekleştirildi. Kelebekler hassas oldukları için MS rahatsızlığı ile özleştirdik. MS hastaları olarak her gün farklı bir şekilde kalkıyoruz. Bir gün çok iyi ertesi gün çok kötü olabiliyoruz. Ördekli Kültür Merkezinde sergimiz 1 hafta boyunca ziyaretlere açık olacak" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Benzersiz Kelebekler Sergisi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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