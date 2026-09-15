Bergama'nın kurtuluşunun 104. yılı Asklepion'da Yeni Türkü konseriyle kutlandı - Son Dakika
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Bergama'nın kurtuluşunun 104. yılı Asklepion'da Yeni Türkü konseriyle kutlandı

Bergama\'nın kurtuluşunun 104. yılı Asklepion\'da Yeni Türkü konseriyle kutlandı
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İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Asklepion Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreni ve Yeni Türkü konseriyle kutlandı. Gecede kültür ve sanata katkı sağlayan isimlere ödülleri verilirken, 50. sanat yılını kutlayan grup sahne aldı.

İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, tarihi Asklepion Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreni ve Yeni Türkü konseriyle coşkuyla kutlandı.

Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve BERKSAV organizasyonunda, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği'nin destekleriyle düzenlenen geceye kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede, Bergama'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan isimlere ödülleri takdim edildi.

"Zafer, kültür ve sanatla taçlandığında gerçek bir kurtuluşa dönüşür"

Törende, Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık'a Sanat Ödülü'nü takdim eden Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, 104 yıl önce verilen kurtuluş mücadelesinin Türk milletinin sarsılmaz iradesinin zaferi olduğunu vurguladı. Kolat, "Çok iyi biliyoruz ki bir milletin kalıcı zaferi, sadece cephede kazanılanla sınırlı kalamaz. O zafer ancak kültürle, sanatla, bilimle ve eğitimle taçlandığında gerçek bir kurtuluşa dönüşür. İşte tam da bu felsefeyle 37 yıl önce kurulan Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV), kültürel mirası ve kentin hafızasını korumaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bir kenti yaşatan, o kentin hafızası ve insanlarıdır"

14 Eylül tarihinin Bergama için taşıdığı öneme değinen Fatih Özbek ise gecenin açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu geceyi zamanın en kadim sahnelerinden birinde, Asklepion Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirmek çok heyecan verici. Bir kenti yaşatan sadece binaları ve sokakları değildir; o kentin hafızası, kültürü, sanatı ve bu değerlere sahip çıkan siz değerli Bergamalılardır."

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından geçilen törende, Dr. Hasan Ergül Başarı Ödülü, Gürbüz Bagana tarafından sözel alanda en yüksek puanı alan Ömer Büyükimdat ile sayısal ve eşit ağırlık alanında birinci olan Berk Güder'e verildi. Kültür Ödülü, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer tarafından Mimar Bülent Şahin'e verilirken, gecenin diğer Sanat Ödülü ise Bergama Kaymakamı Hasan Yaman tarafından Reyhan Altınay'a takdim edildi. Ayrıca, Muzaffer Özarun'a da hizmet ödülü verildi.

Yeni Türkü, 50. sanat yılını Asklepion'da kutladı

Ödül töreninin ardından, Türk müziğinin efsanevi gruplarından Yeni Türkü sahne aldı. 50. sanat yılını kutlayan grup, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Asklepion sahnesinde unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce Bergamalı, grubun dillerden düşmeyen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bergama'nın kurtuluşunun 104. yılı Asklepion'da Yeni Türkü konseriyle kutlandı - Son Dakika

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