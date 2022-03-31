"Bergen" filminin Ankara galası yapıldı - Son Dakika

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Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin Ankara galası gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde yapılan galada, yönetmenliğini Mehmet Binay ile Caner Alper'in üstlendiği filmin gösterimi öncesi oyuncular Abdullah, Beşikçioğlu, Nergis Öztürk ve Ali Seçkiner Alıcı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği "Bergen", 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşmuştu.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı film, müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla tanınan ve "acıların kadını" olarak bilinen şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alıyor.