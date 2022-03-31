"Bergen" filminin Ankara galası yapıldı - Son Dakika
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"Bergen" filminin Ankara galası yapıldı

31.03.2022 18:48

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin Ankara galası gerçekleştirildi.

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin Ankara galası gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde yapılan galada, yönetmenliğini Mehmet Binay ile Caner Alper'in üstlendiği filmin gösterimi öncesi oyuncular Abdullah, Beşikçioğlu, Nergis Öztürk ve Ali Seçkiner Alıcı hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği "Bergen", 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşmuştu.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı film, müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla tanınan ve "acıların kadını" olarak bilinen şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alıyor.

Bergen filminin Ankara galası yapıldı
Bergen filminin Ankara galası yapıldı
Bergen filminin Ankara galası yapıldı

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bergen' filminin Ankara galası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bergen" filminin Ankara galası yapıldı - Son Dakika
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