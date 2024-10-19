Besmele-i Şerif Hat Sergisi İlgi Görüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Besmele-i Şerif Hat Sergisi İlgi Görüyor

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Diyarbakır Ulu Cami'de açılan sergi, 12-20 Ekim tarihleri arasında ziyaretçileri bekliyor.

19.10.2024 20:11
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Diyarbakır Ulu Cami'de "Besmele-i Şerif Hat Sergisi" ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ulu Cami'de sergilenen "Besmele-i Şerif Hat Sergisi" ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

12 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek festival kapsamında şehrin dört bir yanında 100'den fazla mekanda 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek.

Ekinlik kapsamında İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'nin Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi bölümünde "Besmele-i Şerif Hat Sergisi" açıldı. Bu noktaya gelen vatandaşlar, birbirinden farklı hat eserlerini yakından inceliyor.

Ziyaretçilerden Adnan Tekin, çeşitli hatlar yazıldığını, güzel gördüğünü söyledi. Farklı çalışmalar olduğunu belirten Tekin, "Daha çeşitli olsaydı daha güzel olurdu. Besmele-i Şerif değişik hatlarda yazıldığı için dikkat çekiyor. Şuraya kadar olanları inceledim, güzel. Mekanda güzel" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Ronahi Yalçın, gayet beğendiğini, çok sevdiğini ifade etti. Davut Bektaş'ı takip ettiği bir sanatçı olduğunu dile getiren Yalçın, "Resim öğrencisi olarak halkımızın sanatla iç içe olmasından çok mutluyum. Geleneksel Türk sanatları ilgimi çekiyor. Sanatçımızın elin sağlık, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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