Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 hastaya umut olacak - Son Dakika
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Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 hastaya umut olacak

06.10.2022 12:06
Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 hastaya umut olacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin bağışlanan organlarıyla Bursa ve Balıkesir'de 4 hasta hayata tutunabilecek.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin bağışlanan organlarıyla Bursa ve Balıkesir'de 4 hasta hayata tutunabilecek.

Trafik kazası sonucu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan diş hekimi 66 yaşındaki Kemal Terzioğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesiyle görüşen doktorlar, organ bağışı için izin istedi. Ailesinin onay vermesinin ardından Kemal Terzioğlu'nun karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakil yapmak üzere alındı.

Anastesi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Muammer Hayri Bektaş organ nakli ile ilgili gazetecilere şu bilgileri verdi:

"Sağlık camiamızda uzun yıllar çalışan, yıllarca hizmet veren, aynı zamanda bir sağlık çalışanı doktor babası 66 yaşında Kemal Terzioğlu 3 Ekim'de araç dışı trafik kazası, onun akabinde yoğun bakıma aldık. Solunum cihazına bağladık, tedavilerini planladık. Görüntüleme yöntemleriyle beyinde kanaması mevcuttu. Ameliyata alındı, ameliyat sonrası tekrar yoğuna bakıma alındı. İlerleyen zamanda nöroloji tablosu iyice geriledi. Sonra ileri tetkik yaptık. 5 Ekim'de klinik beyin ölümü tanısı kondu. Aileye deklare ettik, aile organ naklini kabul etti."

Bursa Organ Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildiğini, aktaran Bektaş, Terizoğlu'nun karaciğerini Bursa Uludağ Üniversitesi, böbreklerini Bursa Acıbadem Hastanesi, kornealarını ise Balıkesir Üniversitesinin talep ettiğini kaydetti.

Bektaş, "Yıllarca insanlara şifa dağıtan, binlerce insana şifa veren Kemal Terzioğlu, son nefesinde de ailesinin onamı ile diğer insanlara can oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı dileklerimizde bulunduk. Keşke herkes bu kadar şuurlu olsa, çok insanların organlara ihtiyacı var. Bu konuda daha hassas davranılması çok önemli bizde bunun için buradayız." dedi.

Organları bağışlanan Kemal Terzioğlu'nun Kadın Doğum Uzmanı olarak Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan kızı Sanem Mungan da "Babam yaşamayı çok severdi. İnşallah organları başka vücutlarda başka hayatları yaşatacak. Umarım diğer vatandaşlara da bu şekilde örnek olur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Beyin ölümü gerçekleşen diş hekiminin organları 4 hastaya umut olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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