Beylikdüzü Belediyesi Çevre Şenliği ve Kahve Festivali düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Şenliği ve Kahve Festivali düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi, katılımcıların çeşitli kahveleri deneyimleme fırsatı bulması hedefiyle Çevre Şenliği ve Kahve Festivali düzenledi. Festivalde kahvenin gelişim süreci, sağlığa ve ekonomiye olan etkilerine yönelik söyleşiler de yapıldı. Festivalde ayrıca geri dönüşümün önemi vurgulandı ve spor alanları kuruldu.

10.06.2024 11:24
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Beylikdüzü Belediyesi, katılımcıların çeşitli kahveleri deneyimleme fırsatı bulması hedefiyle Çevre Şenliği ve Kahve Festivali düzenledi. Festivalde kahvenin gelişim süreci, sağlığa ve ekonomiye olan etkilerine yönelik söyleşiler de yapıldı.

Yaşam Vadisi 1'inci Etap Çanakkale Rölyef Alanı'nda gerçeklleşen festivalde, Eğitmen ve Yazar Attilla Yılmaz'ın 'Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü ve Yeni Nesil Yapım Teknikleri' söyleşisiyle başladı.

Coşkun Sezer 'Bean To Bar ve Aşamaları', Dr. Dyt. Şefika Aydın Selçuk ve Uzm. Dyt. Pınar Kural Enç 'İki Dost Diyetisyenle Kahve Keyfi', İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nüket Sivri 'İçecek Sektörüne Çevresel Bakış', Sam Çeviköz 'Coffee, Hayat ve Lifestyle', Hasan İskender ise 'Barista Nedir ve Ne İş Yapar' konulu söyleşileriyle kahve severlerle buluştu. Festivale katılanlar geleneksel Türk Kahvesi'nin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk kahve türlerini deneyimleme fırsatı buldu.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

2 gün süren festivalde; kahve üretimi yapan firmalar, termos üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve eğitim kurumları da çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek için çalışmalar yaptı. Kahve tüketilirken kullanılan kağıt bardak, plastik şişe ve pipetlerin geri dönüştürülmesine yönelik atölyelerin yapıldığı festivalde kurulan spor alanlarında vatandaşlar spor yapma imkanı da yakaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Beylikdüzü Belediyesi Çevre Şenliği ve Kahve Festivali düzenledi - Son Dakika

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