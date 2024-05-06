Bilecik'te Hıdırellez Kutlamaları - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te Hıdırellez Kutlamaları

Bilecik\'te Hıdırellez Kutlamaları

Bilecik'te her yıl Hıdırellez sabahı Kırklar Tepesi'ne gelen vatandaşlar, Kırklar Camisi'nde namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyor. Vatandaşlar, dileklerini yerine getirmek için dua ediyor ve geleneksel uygulamaları gerçekleştiriyor. Ayrıca, diğer bölgelerde de Hıdırellez etkinlikleri düzenleniyor.

06.05.2024 10:33
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Bilecik'te her yıl Hıdırellez sabahı "yatır" olduğuna inanılan Kırklar Tepesi'ne gelen vatandaşlar, buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyor.

Vatandaşlar, her yıl Hıdırellez sabahının erken saatlerinde kentin dört bir yanından gelerek yatır olduğuna inanılan Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor.

Buradaki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor. Daha sonra caminin bahçe bölümünde yer alan ve yatır olduğuna inanılan mezarın başında dua eden vatandaşlar, dileklerine göre, gül ağacının dibine para gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor. Ev çizenler evinin olacağını, beşik çizenler ise çocuğunun olacağına inanıyor.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, AA muhabirine, geleneksel olarak her yıl 6 Mayıs'ta sabah namazının ardından hem baharı karşılama adına sevinçlerini göstermek hem de dileklerinin yerine gelmesi için namaz kılıp, dua ettiklerini söyledi.

Halkın büyük katılım ve ilgi gösterdiğini aktaran Çevik, "6 Mayıs'ta sadece merkezden değil ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlarımız buraya gelir namaz kılar ve dualar eder. İlk olarak ailelerine sağlık, bolluk ve bereket dilerler. Güzel bir ev ve arabalarının olması için dileklerde bulunurlar. Çiftçimiz, bereketli bir yıl olması için, üniversite sınavına girecek öğrencilerimiz de başarılı olmak ve istedikleri bölümü kazanmaları için dua ederler. Yani gönüllerinden ne geçiyorsa, ne istekleri varsa onu diliyorlar. Geleneğimiz Allah izin verdiği sürece devam edecek bir geleneğimiz." dedi.

Hıdırellez etkinliğine katılanlardan Kadir Acar da Hıdırellez'in güzel bir gün olduğunu ifade ederek, "6 Mayıs sabahı her yıl gelirim. Namazımı kılıp, dua ederim. Güzel duygularla dönüyoruz. Dileklerde bulunuyoruz, Dileğimizin kabul olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Merkez Çukurören köyünde ise vatandaşlar Hıdırellez sabahının erken saatlerinde Hasmakam mevkisinde bir araya geliyor. Burada şifalı olduğuna inanılan kaynak suyundan abdest alarak namaz kılan köylüler, kaynak suyundan yoğurt mayalıyor.

Osmaneli ilçesinde de her yıl sadece 6 Mayıs'ta Sarıkız mevkisindeki kayadan sızarak akan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmek ve vücutlarına sürmek isteyen vatandaşlar, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında bölgeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Hıdırellez Kutlamaları - Son Dakika

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