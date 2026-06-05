Bilecik'te Osmanlı Kıyafetleri Defilesi - Son Dakika
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Bilecik'te Osmanlı Kıyafetleri Defilesi

Bilecik\'te Osmanlı Kıyafetleri Defilesi
05.06.2026 03:09
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Bilecik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Osmanlı Kıyafetleri defilesi düzenlendi.

Bilecik'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri "Osmanlı Kıyafetleri" defilesi düzenledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Orta Asya'dan Anadolu'ya Köklerden Taçlanan Zarafet" defilesi, öğretmen kursiyerlerden oluşan halk oyunları ekibi gösterisiyle başladı.

Kıyafetlerden takısına kadar tamamını Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı defilede Selçuklu ve Osmanlı döneminde kadınların giydiği kaftanlardan oluşan 13 parçalık koleksiyon tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Bilecik'te 2025-2026 eğitim öğretim yılında, halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan 1100 kursta yaklaşık 23 bin kursiyerin gerek kültürel gerekse kişisel gelişim alanında sertifikalarını alarak hayatlarına yön verdiklerini söyledi.

Halk eğitim merkezlerinde eğitimle ilgili kursların da açıldığını dile getiren Şimşek, "Halk eğitim merkezlerinde 7'den 70'e kurslar açılıyor. İnsan beyni nefes aldığı oranda, nefes aldığı anda öğrenmeye başlarmış. Dolayısıyla öğrenmenin anne karnından başladığını ve son nefesimizi verinceye kadar devam ettiğini kısaca özetleyebiliriz. İşte bunu sağlayan kurumlarımızdan biri de halk eğitim merkezlerimizdir." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emin Aksoy da bu merkezlerin sadece meslek edindiren kurumlar olmadığını, gelenekleri yaşattığını ve gizli kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkardığını vurguladı.

Defile programında halk oyunları gösterisi ve oluşturulan koro tarafından konser de verildiğini aktaran Aksoy, "Üreten, söyleyen, oynayan ve hayatın içinde aktif yer alan tüm kursiyerlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu muhteşem organizasyonun, bu zengin programın arkasında çok büyük bir ekip ruhu ve aylar süren bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Osmanlı Kıyafetleri Defilesi - Son Dakika

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