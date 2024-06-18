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Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu kentlerden biri olan Malatya'da, kırsal bölgelere ilgi arttı. İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz pandemi ile doğal ortamlara artan ilginin depremlerle devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu kentlerden biri olan Malatya'da, kırsal bölgelere ilgi arttı. Kent merkezinin büyük hasar aldığı Malatya'da, çok sayıda vatandaş kırsal bölgelerde arsalar alarak müstakil evler inşa ederken, 77 yaşındaki 18 çocuk, 48 torun sahibi Şükrü Kurt Akçadağ ilçesindeki yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen bin 700 metre yükseklikte bulunan mağara evde yaşamını sürdürüyor.

"Rahatsızlığımdan dolayı bölgede kalmayı tercih ediyorum"

Haftanın belirli günlerini Küçükkürne Mahallesi'nde bulunan dedesinden miras kalan mağara evlerde geçiren 77 yaşındaki Şükrü Kurt, "Mağara evler dedemden bizlere miras kaldı. Bölge önce yayla idi daha sonra evler inşa edildi. Evlerin yapılışını bizler görmedik rahatsızlığım nedeniyle buraya bazı günler gelerek kalıyoruz daha sonra kent merkezdeki evimize gidiyoruz. Üç evlilik yaptım 19 çocuğum oldu birisi hayatını kaybetti 48 de torunum var" dedi.

"Pandemi ve depremler doğal ortamlara ilgiyi arttırdı"

Pandemi ile doğal ortamlara artan ilginin depremlerle devam ettiğini kaydeden İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz ise, "Özellikle pandemi sonrası doğal alanlara ilgi arttı ve ardından meydana gelen depremlerde doğal ortam üzerinden insanların kırsal alanlara yönelmesine neden oldu. Levent Vadisi çevresi Fırat havzasında bulunan bir jeopark adayı olan bir vadiye denk gelmektedir. Vadinin en önemli özelliklerinden mağaralaşmaların yatay yapı üzerinde yoğun bir şekilde bulunması. Bu mağaralar doğal oluşumlu olmakla birlikte bir çok noktada yaşam olduğu bilinmektedir. Hala günümüzde bu mağaraların doğal oluşumlarını biraz daha genişleterek, kullanımlarına göre biraz daha farklılaştırarak yaşayanlarda var. Şuanda Şükrü Kurt'un yaşamış olduğu mağara evdeyiz. Hala bir çok yaşam bu mağara evlerde devam ediyor bunun canlı örneği burasıdır"diye konuştu.