Bodrum Bale Festivali başladı - Son Dakika
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Bodrum Bale Festivali başladı

07.08.2022 01:15

Bodrum Bale Festivali başladı Carmen, beğeni topladı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali "Bodrum Bale Festivali" 19. kez sanatseverlerin karşısına çıktı.

Bodrum Bale Festivali başladı

Carmen, beğeni topladı

MUĞLA - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali "Bodrum Bale Festivali" 19. kez sanatseverlerin karşısına çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu'nun Flamenko gösterisi "Carmen" ile başladı.

Temsili, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ile çok sayıda sanatsever izledi.

Müzikleri Jose Antonio Rodriguez tarafından düzenlenen, koreografisi Aida Gomez'e ait eserde herkesin hikayesini bildiği çingene kızı Carmen'i kendi yorumlarıyla sahneye taşıyan Aida Gomez Dans Topluluğu Bodrum'da İspanya rüzgarı estirdi.

Etkinlikte konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, şunları söyledi;

"Bedensel olanakların sonsuz yaratıcılık ve müzikle birleştiğinde ortaya çıkan dans sanatı insanlığın vazgeçilmezi olmuştur. Tarih ve turizm iç içe geçtiği gözde beldemiz Bodrum'a yakışır güzellikteki bale festivalimiz her yıl olduğu gibi bu yılda siz değerli izleyicilerimizin ilgisiyle karşılaşıyor. 19'uncusunu gerçekleştireceğimiz Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde yine birbirinden özel eserleri sunmanın kıvancı içerisindeyiz. İspanya'dan Aida Gomez dans topluluğunun Carmen prodüksiyonuyla başlayacak festivalimizde baleden modern dansa uzanan çizgideki programımızla dans sanatının güzelliğini ve evrensel gücünü hep birlikte yaşayacağız."

Tüm koltukların dolduğu temsil büyük beğeni topladı.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum Bale Festivali başladı - Son Dakika

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