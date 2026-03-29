Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da 7. Acı Ot Festivali Coşkuyla Yapıldı

29.03.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da düzenlenen Acı Ot Festivali, binlerce kişiyi ağırlayarak yöresel kültürü tanıttı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'nci kez düzenlenen Acı Ot Festivali binlerce kişiyi ağırladı.

Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının destekleriyle Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen festival, Ortakent Köyiçi'nde ikinci ve son gününde de ilgi gördü.

Festivale, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, OYDER Başkanı Öncel Erkal'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Festivalde 325 stant yer alırken acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu gibi Bodrum'a özgü otlar ilgi çekti.

Festivalde, davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü de yapıldı. Vali Akbıyık, tezgahın başına geçerek şefler eşliğinde ocakta pişen tenceredeki Bodrum'un yöresel otlarından oluşan yemeğin yapımına destek de verdi.

Akbıyık, gazetecilere, Muğla ve Bodrum'un yeryüzü cenneti olduğunu, burada sadece dünyanın en güzel denizi, güneşi, doğasının değil, aynı zamanda da envaiçeşit, birçok derde şifa olan otlarının olduğunu ifade etti.

Turizmi 12 aya yaymaya çalıştıklarını anlatan Akbıyık, "Sadece denize, kuma, güneşe sıkışmasın istiyoruz. Bodrum gastronomisiyle, spor turizmiyle, sağlık turizmiyle ve acı otlarıyla, mandalinasıyla meşhur yeryüzü cenneti, dünyanın turizm merkezlerinden birisi. Festivale 100 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Artık dünya doğaya dönüyor. Ekolojimiz maalesef bozuluyor. Bu küreselleşen dünyada otlarımıza sahip çıkmamız, çevremize sahip çıkmamız önemli. Herkes ota, doğaya dönsün istiyoruz." diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'da otun, kültürün, mutfağın en önemli değeri olduğunu kaydetti.

Doğadan toplanan şifalı otların misafirlere tanıtıldığını ve ikram edildiğini dile getiren Sırmalı, "Bu kültürün yaşatılması çok çok önemli. Bodrum ilçemiz hem tarihiyle, deniziyle olduğu kadar doğasıyla ve doğanın sunduğu şifalı bitkileriyle de çok önemli. Bölgemizdeki şifalı otların tanıtılması, özellikle bu anlamda da Bodrum'un güzel bir şifa ve lezzet destinasyonu olması için bu etkinliklerin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Girişi ücretsiz olan festival akşam şarkıcı Suzan Kardeş'in vereceği konserle sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Muğla, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 17:40:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.