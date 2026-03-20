Bodrum\'da Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren tatilciler, bayramın birinci gününde tarihi ve kültürel alanlara yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler ilk olarak Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Müze içerisinde sergilenen batık gemi kalıntıları ile farklı dönemlere ait eserleri inceleyen tatilciler, bol bol fotoğraf çekti.

Kalenin seyir noktalarından deniz manzarasını izleyen ziyaretçiler, müze içinde uzun süre vakit geçirdi.

Gümbet Değirmenler, Myndos Kapısı ve Bodrum Antik Tiyatro gibi diğer tarihi noktalarda da gün boyu hareketlilik yaşandığı gözlendi.

Öte yandan tatilciler kent merkezi ile çarşıda vakit geçirdi ve alışveriş yaptı.