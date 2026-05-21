Bodrum'da Gençlik Buluşması
Bodrum'da Gençlik Buluşması

21.05.2026 18:05
Bodrum'da 'Marifetli Gençlik Buluşması' etkinliği yapıldı; gençlerin mesleki eğitimi vurgulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Buluşması ve Mesleki Eğitim Fuarı" gerçekleştirildi.

Bitez Mahallesi'ndeki Ambrosia Otel'de, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da katıldığı etkinlikte, "Gençliğin Gözünden Atatürk" resim sergisi de açıldı.

Akbıyık, serginin yanı sıra otelin sahil kısmında açılan fuarı ve gençleri ziyaret etti. Etkinlik, turizm sektör buluşmalarıyla sürdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" video gösterimi yapıldı. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çok sesli çocuk korosunun müzik dinletisi sunuldu.

Muğla Valisi Akbıyık, etkinliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin her birinin kendi alanlarında çok güzel ürünler, eserler meydana getirdiğini söyledi.

Gelecekte ihtiyaç duyulan mesleklerden birinin mesleki eğitim ve teknik alan olduğuna dikkati çeken Akbıyık, "Sektörle birlikte bu organizasyonların yapılması hem çocuklarımızın yetişmeleri, hem geleceğe hazırlanması anlamında ve sektörün istihdam ihtiyacı açısından çok önemli." dedi.

2026'yı "Gençlik Yılı" ilan ettiklerini de anımsatan Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Gençliğin madden ve manen her şekilde çok iyi yetişmesi gerekiyor. Türkiye olarak maalesef azalan bir nüfusumuz var. Muğla ve Bodrum'da bu daha fazla. Bodrum'da emekli nüfus gittikçe artıyor, genç nüfus azalıyor. Meslek gerektiren, sanat gerektiren alanlarda çalışacak iş gücü bulamıyoruz. Onun için 'Gençlik Yılı' önemli hem sayısal artış hem de onların bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir şekilde yetişmeleri önemli. 'Gençliğin enerjisi Bodrum'un gücü, Muğla'nın gücü' diyoruz. Bu çerçevede bu program çok anlamlı."

Programa, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, oda temsilcileri, turizmciler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

