Bodrum\'da Hıdırellez Şenliği Sona Erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" sona erdi.

Bodrum Kent Konseyi Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu tarafından, farklı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Kumbahçe Mahallesi'ndeki Giritli Teyze Plajı'nda düzenlenen şenlik kapsamında gıda ve hediyelik eşya stantları açıldı, çeşitli gösteriler sunuldu ve konserler verildi.

Ateş yakılan etkinlikte bazı ritüeller de gerçekleştirildi.

Kumbahçe Muhtarı Zehra Bilgin, "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" ile eğlendiklerini belirterek, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.