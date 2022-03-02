Bodrum'un "Çevreci Anne"si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Bodrum'un "Çevreci Anne"si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı

02.03.2022 12:51
Bodrum'un "Çevreci Anne"si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 19 yıl önce hayatını kaybeden ve çevreyle ilgili çalışmalarından dolayı "Çevreci Anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 19 yıl önce hayatını kaybeden ve çevreyle ilgili çalışmalarından dolayı "Çevreci Anne" olarak tanınan Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2003 yılında 73 yaşında hayatını kaybeden Saynur Gelendost için Gümbet Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, yaptığı konuşmada, Gelendost'u ölümünün 19'uncu yılında sevgi ve selamla andıklarını söyledi.

Gelendost'un Bodrum'un "Çevreci Annesi" olduğunu dile getiren Yurt, "Herkes onu böyle tanıdı. Çok eylemler yaptı. Bugün onun anısına burada toplandık. Anısını yaşatacağız. Ruhu şad olsun." dedi.

Arkadaşları da yaptıkları konuşmalarla Gelendost'u anlattı.

Anma törenine Gelendost'un torunu Can Gelendost'un yanı sıra çok sayıda çevre gönüllüsü de katıldı.

Bodrum'un Çevreci Anne si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı
Bodrum'un Çevreci Anne si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı
Bodrum'un Çevreci Anne si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı
Bodrum'un Çevreci Anne si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı

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Bodrum, Gümbet, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'un 'Çevreci Anne'si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı - Son Dakika


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