Bolu\'da Eskici Baba Türbesi

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Tarihi handa dükkanlar arasında kalan türbe

Eskici Baba'nın etkileyici hikayesi

BOLU - Bolu'da Yukarı Taşhan'daki dükkanların arasında bulunan Eskici Baba türbesi, görenlerin dikkatini çekiyor. Odasının yıllarca esnafın depo olarak kullandığı türbe, etkileyici hikayesiyle de özellikle turistlerin ilgi odağı oluyor.

Bolu'da 1804'de yaptırılan ve bugün iş merkezi olarak kullanılan 220 yıllık tarihi Yukarı Taşhan'da, yıllar önce bir odanın içinde türbe keşfedildi. "Eskici Baba" olarak bilinen Kuddusi Sirruh isimli zata ait olduğu öğrenilen türbe için 2011 yılında Sebilci Mehmed Derneği harekete geçti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle türbe gün yüzüne çıkarılarak, restore edildi.

Öte yandan, Eskici Baba'nın Yukarı Taşhan'da ayakkabı tamircisi olduğu ve halk tarafından da sevildiği rivayet ediliyor. Türbenin bulunduğu odanın yıllarca Taşhan esnafı tarafından depo olarak kullanıldığı, restore edildikten sonra ise hak ettiği değere kavuştuğu öğrenildi.

"Eskici Baba olarak bilinen zat Taşhan'ın esnaflarından"

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye Bolu'yu tanıtan turist rehberi Levent Kahveci, "Eskici Baba olarak zat burada ayakkabı tamirciliği yapmış. Önceden ayakkabıcılara 'eskici' adı verilirmiş. İnsanlar yeni ayakkabı almaktan ziyade eski ayakkabıları tamir ettirmeyi tercih ettikleri için ayakkabı tamircilerine eskici denirmiş. Eskici Baba olarak bilinen zat da Taşhan'ın esnaflarından" dedi.

"Sırrımız ifşa oldu"

Eskici Baba ile ilgili rivayetler olduğuna dikkat çeken Kahveci, "Vakti zamanında buradaki esnaf hemen yan tarafta bulunan Yıldırım Beyazıt Cami'de ezan okunduğunda dükkanlarını kapatır ve namaza giderlermiş. Fakat Eskici Baba namaza gitmez, dükkanında kalırmış. Çevredeki esnaf 'Bu eskici namaza gelmiyor' diye kadıya şikayette bulunmuş. Kadı, Eskici Baba'nın yanına gitmeleri için iki zaptiye görevlendirmiş. İki zaptiye Eskici Baba'nın yanına gelerek 'Kadı seni görmek istiyor' demiş. Eskici Baba onların gözlerini kapatmalarını istemiş. Zaptiyeler gözlerini kapatmışlar ve açtıklarında Kabe'deler. Etraflarına şaşkın bir şekilde bakarlarken Eskici Baba 'İşte ben namazımı burada kılıyorum. O yüzden camiye gelmiyorum' demiş. Tekrar gözlerini kapattırmış ve açtıklarında dükkandalar. Sıkı sıkıya tembih etmiş Eskici Baba. 'Sakın bu sırrı kimseye söylemeyin' demiş. Zaptiyeler geri dönmüşler de kadıya ne anlatacaklar? Ne yapacaklar? Kadı sormuş. Bakmışlar birbirlerine. Kadı biraz daha sıkıştırınca anlatmak durumunda kalmışlar. Kadı sevinmiş tabii. 'Yahu bu kadar mübarek bir burada da neden tanışmadık' demiş. Dükkana tekrar geri geldiklerinde Eskici Baba 'Sırrımız ifşa oldu. Vaktimiz doldu! diyerek ruhunu teslim etmiş. Aynı şekilde iki zaptiye de orada vefat etmiş" diye konuştu.

"Vatandaşlar buraya geldiklerinde mutlaka dua eder"

Eskici Baba türbesinin çok bilinmediğini ifade eden Kahveci, "Burayı çok fazla kişi bilmez ama buraya ne zaman tur getirsek, Yıldırım Beyazıt Cami'nin hemen kapısında anlatım yaparım. Taşhan'dan da bahsederken burada Eskici Baba türbesinden de bahsetmeden geçmiyoruz. Vatandaşlar buraya geldiklerinde mutlaka dua eder" şeklinde konuştu.