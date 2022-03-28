Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu - Son Dakika

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda geçen yıl mart ayında yüzde 53 olan doluluk seviyesi, bu yıl son yağışların etkisiyle yüzde 100'e ulaştı.
Hava sıcaklıklarının artması üzerine karlar erimeye başlayınca Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinin debileri yükseldi.
Bu derelerden beslenen Gölköy Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl mart ayında yüzde 53'ken, bu yılın aynı döneminde yüzde 100'e ulaştı.
Toplam 24 milyon metreküp kapasiteye sahip barajın su seviyesi, 14 Şubat'ta yüzde 80 ölçülmüştü.
Kaynak: AA
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