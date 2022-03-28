Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu - Son Dakika
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Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu

28.03.2022 10:07

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda geçen yıl mart ayında yüzde 53 olan doluluk seviyesi, bu yıl son yağışların etkisiyle yüzde 100'e ulaştı.

Bolu'daki Gölköy Barajı'nda geçen yıl mart ayında yüzde 53 olan doluluk seviyesi, bu yıl son yağışların etkisiyle yüzde 100'e ulaştı.

Hava sıcaklıklarının artması üzerine karlar erimeye başlayınca Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinin debileri yükseldi.

Bu derelerden beslenen Gölköy Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl mart ayında yüzde 53'ken, bu yılın aynı döneminde yüzde 100'e ulaştı.

Toplam 24 milyon metreküp kapasiteye sahip barajın su seviyesi, 14 Şubat'ta yüzde 80 ölçülmüştü.

Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu
Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu
Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu
Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu
Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu
Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu
Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu
Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu

YORUMLAR
500
Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi Eriyen karla birlikte dolmaya başlayan barajlar böyle görüntülendi Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, sahiller doldu taştı Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, sahiller doldu taştı

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölköy Barajı son yağışlarla tamamen doldu - Son Dakika
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