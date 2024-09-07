Dörtdivan'da Geleneksel Köy Ürünleri Panayırı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Geleneksel Köy Ürünleri Panayırı gerçekleştirildi.
Dörtdivan Belediyesince ilçe merkezinde düzenlenen panayırda yöresel lezzetler tanıtıldı.
Panayırı gezen vatandaşlar, stantlarda sergilenen organik ve yöresel ürünleri tatma imkanı buldu.
Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, AA muhabirine, yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel köy ürünlerinin tanıtılmasının önemine değinerek, panayırın bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.
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