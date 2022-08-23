Vali Kılıç, Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Vali Kılıç, Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla buluştu

23.08.2022 16:52
Vali Kılıç, Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla buluştu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2022 yılı birinci Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2022 yılı birinci Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Vali Kılıç'ın başkanlığında, Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Basri Rozan, SEDAŞ Bölge Müdürü Serkan Yiğit, Açık Kapı Şube Müdürü Çiğdem Dikmen, İl İdare ve Denetim Müdürlüğü Müdür Vekili Muharrem Başhan, İl Özel İdaresi yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda tek tek vatandaşlarla görüşerek onlarla sohbet eden Vali Kılıç, isteklerin karşılanması, taleplerinin çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cemal Keskin, Abant, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Kılıç, Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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