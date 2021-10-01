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"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş Çankırı'da anıldı - Son Dakika

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş Çankırı'da anıldı

01.10.2021 15:54

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 9'uncu yılında Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) anıldı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 9'uncu yılında Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) anıldı.

ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünce Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi konferans salonunda düzenlenen anma programında Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan video gösterimi sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, yaptığı konuşmada, anma programıyla Neşet Ertaş'ın yanında Anadolu'nun kültür değerlerini ve duygularını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Anadolu coğrafyasının ve kültürünün çok önemli sanat ve kültür insanları yetiştirdiğini belirten Çiftçi, "Milletin bağrından çıkan bu insanlar, yine millet tarafından bağrına basılmış ve benimsenmiştir. Bizim öz yurdumuz Anadolu, sokağı, insanı, kültürü, türküsü ile adeta bir mektep, bir medrese rolündedir. Sürekli insan inşa etmeyi, insanı kamili ortaya çıkarmayı, ideal insan modelini yetiştirmeyi amaçlar." dedi.

Neşet Ertaş'ın rol model olarak çok önemli bir yerinin olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Zaten Neşet Ertaş da kendisini anlatırken 'Ben halkın sanatçısıyım.' der. Biz de zaten Anadolu insanının ete kemiğe bürünmüş halini Neşet Ertaş'ta görüyoruz. Sanatçıyı tarif ederken fikir ve duyguların estetik yönünü görüp işleyebilen insanlar olarak tarif ederiz. O yüzden sanatçılar göçüp gitse de fikirleri ve eserleri nesilden nesillere aktarılır. Bu anlamda Neşet Ertaş gibi usta sanatçıları dinleyen, seven ve özümseyen hiçbir insanın içinde kötü duygular barındıracağına inanmıyorum."

Konuşmanın ardından Neşet Ertaş'ın bazı eserleri seslendirildi.

Programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile eşi Melike Ayaz, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiftçi ile eşi Esen Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç'in yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

Hukuk Fakültesi, Neşet Ertaş, Çankırı, Çiftçi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Çankırı'da anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş Çankırı'da anıldı - Son Dakika
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