Brezilya'da Çalınan Matisse Eserleri Bulundu - Son Dakika
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Brezilya'da Çalınan Matisse Eserleri Bulundu

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Sao Paulo'dan çalınan Matisse'e ait 8 eser, Sao Bernardo do Campo'da geri alındı.

Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Biblioteca Mrio de Andrade halk kütüphanesinden geçen yıl çalınan Fransız sanatçı Henri Matisse'e ait toplam değeri 200 bin dolar olan 8 eser, Sao Bernardo do Campo kasabasındaki bir evde bulundu.

Fransız sanatçı Henri Matisse'ye ait çalıntı 8 eser Brezilya'nın Sao Bernardo do Campo kasabasındaki bir evde bulundu. Polis, Sao Paulo'daki Biblioteca Mrio de Andrade halk kütüphanesinden çalınan Fransız sanatçı Henri Matisse'e ait toplam değeri 200 bin dolar olan 8 eseri geri aldı. Polis baskını sırasında 44 yaşındaki Joao Paulo Linhares de Araujo da gözaltına alındı. Brezilya basınının "çalışkan bir sanat hırsızı" olarak tanımladığı 53 yaşındaki Laéssio Rodrigues de Oliveira'nın hırsızlığı planladığı iddia ediliyor. Oliveira, yargılandığı başka bir dava nedeniyle Nisan'dan beri cezaevinde bulunuyor.

Hırsızlık sırasında Brezilyalı ressam Candido Portinari'ye ait çalınan 5 eser henüz bulunamadı.

7 Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Biblioteca Mrio de Andrade halk kütüphanesine giren iki hırsız güvenliği ve iki ziyaretçiyi etkisiz hale getirmişti. Sanat eserlerini toplayan hırsızlar ana girişten yürüyerek ayrılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha önce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sao Paulo, Brezilya, Güvenlik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Brezilya'da Çalınan Matisse Eserleri Bulundu - Son Dakika

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