BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin resim sergisi açıldı

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin resim sergisi açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin 'reprodüksiyon' yöntemiyle yaptığı eserlerden oluşan 'Çocuğun İç Dünyasına Yolculuk' adlı resim sergisi açıldı.

05.06.2024 13:46
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin "reprodüksiyon" (bir sanat eserini aslına uygun kopyalama) yöntemiyle yaptığı eserlerinden oluşan "Çocuğun İç Dünyasına Yolculuk" adlı resim sergisi açıldı.

Üniversitenin yerleşkesinde Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesindeki sergide, 34 öğrencinin Pablo Picasso, Joan Miro gibi ünlü ressamların eserlerinin benzerlerini "kareleme" yöntemiyle yaklaşık 2 ayda yaptığı tablolara yer verildi.

Serginin açılışını yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, AA muhabirine, resimlerdeki çizgilerde, öğrencilerin çocukların ruh hallerine yönelik yorumlamalarının öne çıktığını söyledi.

Ders kapsamındaki yapılan eserlerin bir sanatsal faaliyetin ötesinde çocuğun psikolojik durumu ve gelişimiyle alakalı önemli bilgiler verebildiğini belirten Kaplancıklı, "Öğrencilerimiz çok güzel çalışmalara imza atmış. Ünlü soyut resim üstatlarının eserlerini yorumlamışlar. Çok güzel bir sergi olmuş. Ellerine, emeklerine sağlık." dedi.

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Raif Zileli de bölümün kurulduğu 2009 yılından bu yana ilk kez böyle bir serginin açıldığını kaydetti.

Öğrencilerinin, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri gibi çalışarak bu sergiye hazırlandığını anlatan Zileli, "Resimler iki yıl bölümümüzde saklanacak. Bu süreçte koridorlarımızı seçilen resimler süsleyecek. 'Üniversite içinden' diye bir kısıtlamamız yok. Bilecik'te yaşayan herkes sergimizi gezebilir." diye konuştu.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ayşe Sezer, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine verdiği derslerde çocukların çizdiği resimleri analiz ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin sergi kapsamında ünlü ressamların eserlerini kağıda aktardıklarını kaydeden Sezer, şu bilgileri verdi:

"Öncesinde resim dersi almamış, bu konuda hiçbir bilgisi olmayan 34 öğrencimizle bu çalışmalar ortaya çıktı. Eserlerinin yanlarına orijinallerinin fotokopilerini de koyduk ki ne derece yansıtabildiğimiz görülsün. Çok emek harcadılar, değer verdiler ve titizlendiler. Emeklerinin karşılığında sergi açalım istedik. Bir serginin nasıl hazırlanacağını da gördüler."

Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Meleknur Burunsuz ise Pablo Picasso ve Joan Miro gibi ressamların eserlerini çalıştıklarını, bu süreçte çizim, renk karıştırma ve boyama tekniklerini öğrendiklerini belirtti.

Aynı sınıftan Zeynep Çakıcı da Picasso'nun Mavi Dönemi'ne ait resminin sergide yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Çocuğun İç Dünyasına Yolculuk" sergisi, 11 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

Bilecik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin resim sergisi açıldı - Son Dakika

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