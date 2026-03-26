Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Film

26.03.2026 17:13
Dram, komedi, korku ve animasyon türlerinde 5 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor.

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un ABD yapımı filmi "Seni Öldürecekler", korku, gerilim ve komedinin harmanlandığı bir hikayeyi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Patricia Arquette, Heather Graham ve Zazie Beetz'in başrollerini paylaştığı film, New York'taki gizemli bir binada işe başlayan genç bir kadının, burada faaliyet gösteren bir tarikatın ölümcül ritüellerinden kurtulmak için verdiği bir gecelik hayatta kalma mücadelesini işliyor.

"Sarı Zarflar"

İlker Çatak'ın 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan filmi "Sarı Zarflar", festival yolculuğunun ardından beyaz perdede yerini alacak.

Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı film, sahneye koydukları tiyatro oyunundan sonra işlerinden olan sanatçı çift Derya ve Aziz'in hayatlarının zor virajında yaşadıklarını anlatıyor.

Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı filmde Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar ve Elit İşcan da rol aldı.

"Çamaşır Sepeti"

Ramazan Karakaş, Batuhan Okşar ve Ayça Aydın'ın oynadığı "Çamaşır Sepeti", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Salih Karakaş'ın yönettiği film, oğlunun hayatına dair büyük bir yanlış anlamaya kapılan bir babanın, paragözlü bir psikolog ve kılık değiştiren komşular arasında kendini içinden çıkılmaz bir durumda bulmasını anlatıyor.

"Drakula"

Luc Besson'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Drakula", fantastik unsurlar taşıyan romantik bir hikaye ile izleyicinin karşısına çıkacak.

Caleb Landry Jones, Christoph Waltz ve Zoe Bleu'nun rol aldığı film, yüzyıllar önce eşini kaybeden ve lanetlenen bir prensin, modern dünyada peşindeki avcılarla mücadelesini ele alıyor.

"Cinzar"

Onur Aldoğan'ın yönettiği korku filmi "Cinzar", İstanbul'da maddi sıkıntılar içinde yaşayan genç bir adam ve hamile kalan kız kardeşinin sığındıkları köyde giderek artan doğaüstü bir kabusun içine sürüklenmelerini işliyor.

Kaynak: AA

