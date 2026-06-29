Büklükale'deki Kazılar Anadolu Tarihine Işık Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büklükale'deki Kazılar Anadolu Tarihine Işık Tutuyor

29.06.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon arkeolog Doç. Dr. Matsumura, Büklükale'de birçok medeniyetin izlerini keşfediyor.

Anadolu'daki insanlık tarihinin izlerini araştıran Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale'de birçok medeniyetin bıraktığı izleri gün yüzüne çıkarıyor. Matsumura başkanlığındaki kazı çalışmaları, Büklükale'nin Hitit başkentiyle bağlantılı önemli bir merkez olabileceğini gösteriyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi sınırlarında yer alan Büklükale'de yürütülen kazı çalışmaları, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazılar, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor. "Aşağı şehir" ve "Yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan bölgede, farklı dönemlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor.

İnsanlık tarihinin izini süren Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığındaki kazılarda, Büklükale'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı değerlendiriliyor. Bölgede Osmanlı, Helenistik dönem, Büyük İskender dönemi, Demir Çağı, Ahameniş Persleri, Lidyalılar, Kimmerler ve Hititlere ait izler bulunuyor. Kızılırmak geçiş güzergahında yer alan Büklükale'nin, bu yönüyle tarih boyunca stratejik bir yerleşim alanı olduğu belirtiliyor.

Kazı Başkanı Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Büklükale'nin Hitit tarihi açısından önemli bir yerleşim alanı olduğunu söyledi. Önceki yıllarda yapılan kazılarda Hitit kralı ya da kraliçesine ait olduğu değerlendirilen 3 mühür baskısının ortaya çıkarıldığını belirten Matsumura, "Bu mühür baskıları, Büklükale'nin Hitit başkenti ya da Hitit kralı ile doğrudan bağlantısı olan bir şehir olabileceğini gösteriyor" dedi.

Büklükale'de daha önce bulunan tabletlerin de bölgenin önemini artırdığını ifade eden Matsumura, tabletlerden birinin büyük ihtimalle Hitit kralına gönderilmiş bir mektup olduğunu söyledi. Matsumura, "Bu buluntu, Hitit kralının Büklükale ile doğrudan temas kurduğunu gösteriyor. Hatta kısa süreli de olsa burada bulunmuş olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Büklükale, Hitit tarihi açısından çok önemli bir şehir olabilir" diye konuştu.

Kazılarda Batı Anadolu'da önemli bir güç olan Arzava ile bağlantılı buluntulara da ulaşıldığını anlatan Matsumura, bir tablette Arzava Kralı Tarhundaradu'nun ismine rastlandığını belirtti. Matsumura, "Tarhundaradu'nun Mısır ile mektuplaştığını ve kızını Mısır Firavunu ile evlendirmeye çalıştığını biliyoruz. Arzava, o dönemde Hititlerin düşmanıydı. Bu nedenle burada onlara karşı bir dua ya da ritüel amacıyla tablet hazırlanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Büklükale'de Kimmerlere ait olduğu düşünülen izlerin de önemli olduğunu vurgulayan Matsumura, Kimmerlerin Anadolu'ya göç ettiğinin bilindiğini ancak nerede yaşadıkları ve şehirlerinin nerede bulunduğu konusunda bugüne kadar net bilgilere ulaşılamadığını söyledi. Matsumura, "Daha önce Kimmerlere ait bazı eserler bulunmuştu. Ancak burada, sur duvarıyla aynı döneme ait mimari taban üzerinde Kimmerlere ait olduğunu düşündüğümüz malzemeler de tespit edildi. Bu buluntular, Kimmerlerin Anadolu'daki tarihini anlamamız açısından önemli" dedi.

Büklükale'deki çalışmaların ilerleyen yıllarda Anadolu tarihine yeni bilgiler kazandırabileceğini dile getiren Matsumura, kazı alanının farklı dönemlere ait izler taşıdığını belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Karakeçili, Kırıkkale, Osmanlı, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Büklükale'deki Kazılar Anadolu Tarihine Işık Tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:23:27. #7.12#
SON DAKİKA: Büklükale'deki Kazılar Anadolu Tarihine Işık Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.