Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi

04.06.2022 11:42
Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'da 1 Haziran'da kutlanan Çocuk Bayramı ve 5 Haziran'daki Türkçe Bayramı'nı birleştirerek 3 Haziran'da Bükreş'te farklı okullardan gelen yaklaşık 300 çocuğun katılımıyla bir şenlik düzenledi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'da 1 Haziran'da kutlanan Çocuk Bayramı ve 5 Haziran'daki Türkçe Bayramı'nı birleştirerek 3 Haziran'da Bükreş'te farklı okullardan gelen yaklaşık 300 çocuğun katılımıyla bir şenlik düzenledi.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamaya göre, Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler ve Romanya Demokrat Türk Birliği Bükreş Başkanı Turhan Şemsi de katıldı.

Türkçe şarkıların söylendiği etkinlikte, Türk dilinin tarihi üzerine konuşma yapan çocuklar Türkçe şiirler okudular.

Türkçe ve Rumence ortak atasözü ve deyimleri yarışmasının yapıldığı etkinlikte cam üfleme, ebru sanatı, gölge oyunu, yemek atölyesi, yapboz, oyun hamurundan Türk kültür öğelerinin yapımı ve daha birçok aktivite gerçekleştirildi.

Çocuklara, Türk ürünleri ve Yunus Emre Enstitüsüne ait hediye paketlerinin verildi. Çocuklar, Barış Manço başta olmak üzere çeşitli şarkılarla keyifli zaman geçirdi.

Köstence YEE'de "Uçurtma ve Çocuk Şenliği"

Romanya'nın Karadeniz kıyısında faaliyet gösteren Köstence YEE tarafından 1 Haziran Romanya Çocuk Günü vesilesi ile "Uçurtma ve Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Köstence YEE'den yapılan açıklamada, çocuklar için rengarenk bir şenlik havasında geçen etkinlik boyunca hem enstitü merkezinde hem de deniz kıyısında gerçekleşen programda çocukların gönüllerince bir gün geçirdikleri ifade edildi.

Enstitüde görevli eğitmenler aracılığıyla faaliyete katılan çocukların ebru sanatı ile tanıştırıldığı belirtilen açıklamada, daha sonra deniz kıyısında uçurtma festivali gerçekleştirildiği bildirildi.

Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi
Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi
Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi
Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi
Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Romanya, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe ve Çocuk Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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