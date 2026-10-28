Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine protokol katıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine protokol katıldı

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Burhaniye\'de Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine protokol katıldı
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Burhaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve protokolün katıldığı törende çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanında Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları dahilinde Çelenk Sunma Töreni yapıldı. Cumhuriyet Meydanındaki törene, Kaymakam Cumali Atilla ile birlikte Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile daire müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Burhaniye de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çelenk Sunma Töreni Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Törene, Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihne, tüm resmi-özel kurum ve daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile program sona erdi.

Kaynak: İHA
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