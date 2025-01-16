Burhaniye'de Müzik Konseri Geliri Burs Olacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Burhaniye'de Müzik Konseri Geliri Burs Olacak

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Burhaniye ilçesinde düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri'nin geliri, üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek. Konserde sanatçılar büyük ilgi gördü ve izleyiciler şarkılara eşlik etti.

16.01.2025 14:02  Güncelleme: 14:17
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Bu konserin geliri öğrencilere burs olacak

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Türk Anneler Derneği Burhaniye Şubesi'nin öncülüğünde Neva Müzik Topluluğu'nun düzenlediği Türk Sanat Müziği Konseri büyük ilgi gördü. Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen konserin gelirinin üniversite öğrencilerine burs olacağı kaydedildi.

Reha Yurdakul Salonunda, Yeşim İnce ve Nesrin Yerlikaya'nın söylediği şarkılar büyük ilgi görürken, izleyenler de şarklara eşlik etti. Genç doktor Dilara Yerlikaya'nın da şarkı söylediği konseri Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Ayten Tuna ile Belediye Meclis üyesi Esra Ersoy ve yaklaşık 350 müziksever izledi. Türk Anneler Derneği Burhaniye Şube Başkanı Ayten Karayaz, 23 üniversite öğrencisine burs verdiklerini ve 6-7 aileye de yardım ettiklerini söyledi. Konseri izleyenler de, sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti Türk Anneler Derneği Burhaniye Şube Başkanı Ayten Karayaz, "Biz Anneler Derneği olarak 23 öğrenciye burs vermekteyiz. 6-7 aileye de yardım yapıyoruz. Anneler Derneği olarak yönetim kurulu ile çalışmalar yapıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Bu konserde de, masrafı çıktıktan sonra kalacak paraları banka hesabımıza yatırıp, oradan burs olarak öğrencilerimize gönderiyoruz" dedi. Nihal Metin Öktem de, "Burhaniye Anneler Derneği olarak bu akşam Neva Müzik Topluluğunun kış konseri etkinliğinde hep beraber çok güzel bir gece geçiriyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız Yeşim İnce ve Nesrin Yerlikaya ile çok değerli enstrümantal arkadaşlarımızla Burhaniye müziğe doyuyor. İlgi çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Ellerine ağızlarına sağlık" dedi. Gül Sucu ise, "Konseri çok beğendik. İlgi çok iyi. Yapanlara çok çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine ağızlarına sağlık. Burhaniye'miz için çok iyiler. Çok seviyoruz onları. Gerçekten aile dostumuz hepsi. Böyle bir imkanı sağladıkları için hepsine çok teşekkür ediyoruz.

Burhaniye\'de Müzik Konseri Geliri Burs Olacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Burhaniye'de Müzik Konseri Geliri Burs Olacak - Son Dakika

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