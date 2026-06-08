Burhaniye'de Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Burhaniye\'de Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü
08.06.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'de düzenlenen yıl sonu sergisi, kursiyerlerin eserleri ve defile ile büyük ilgi topladı.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde düzenlenen yıl sonu sergisinde 500 kursiyerin binlerce eseri yer alırken, düzenlenen defile de büyük ilgi gördü. Moda tasarım eğitmeni Gülsüm Ak'ın öğrencileri de iki kuşak öncesinde ninelerinin dokuduğu kumaşlardan dikilen elbiselerle podyuma çıkı. Defilenin yoğun ilgi gördüğünü kaydeden kurs eğitmeni Gülsüm Ak, "Biz de defilemizde ninelerimizin ilmek ilmek dokuduğu kumuşlardan hazırlanan bluzlarla podyuma çıktık. Kıyafetlerimiz büyük ilgi gördü. Eski kıyafetlere günlük yaşamda da önem verilmesini istiyoruz. Kurslarımıza 40 kişi katılmaktadır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Burhaniye'de Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:01:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Yıl Sonu Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.