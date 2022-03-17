Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzda başlayacak - Son Dakika
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Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzda başlayacak

17.03.2022 15:03
Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzda başlayacak

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da resmi etkinlikler, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı kutlamalarıyla başlayacak.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da resmi etkinlikler, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı kutlamalarıyla başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Bursa, 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerin başlayacağı 21 Mart sabahı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve Vali Yakup Canbolat'ın makamında ziyaret edilmesinin ardından, mehter marşları eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Yürüyüşün sona ereceği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, demir dövme, ateşten atlama, halk dansları gösterileri ve halk müziği ile mehter konseri gerçekleştirilecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da sanatçılar İslam Manafov ve Turan Manafzade, piyano resitali sunacak.

Öte yandan, hem Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri hem de nevruz coşkusunun tüm kenti sarması için ilçelere özel programlar düzenlendi. Bu kapsamda, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İznik, Yenişehir, Keles, Orhaneli, Orhangazi, Gemlik, Kestel ve İnegöl'de de kortej yürüyüşleri yapılacak.

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İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek İnciraltı'nda, Nevruz Bayramı etkinliği düzenlenecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzda başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzda başlayacak - Son Dakika
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