Bursa'da 'Gelin Kaynana' Oyunu

Kültür Sanat

Van Devlet Tiyatrosu yapımı, "Gelin Kaynana" adlı oyun 4-9 Kasım tarihlerinde Bursalı sanatseverlerle buluşacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Carlo Goldoni'nin yazdığı, Hasan Anıl Sepetci'nin yönettiği, Haldun Marlalı ve Cem Marlalı'nın Türkçeye çevirdiği oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Antikalarına olan tutkusuyla iflasın eşiğine gelen Kont Anselmo'nun eşi, oğlu ve geliniyle yaşadıklarının anlatıldığı oyun hem eğlendirip hem de düşündürüyor.

Kapalı gişe oynanan oyun, 4-8 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de, 9 Kasım'da ise 15.00 ve 20.00'de Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.