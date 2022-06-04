Bursa'da öğrenciler yararına konser düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da öğrenciler yararına konser düzenlendi

04.06.2022 09:42
Bursa'da öğrenciler yararına konser düzenlendi

Bursa'da, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı ve Nilüfer Musiki Derneği iş birliğiyle öğrenciler yararına konser düzenlendi.

Bursa'da, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı ve Nilüfer Musiki Derneği iş birliğiyle öğrenciler yararına konser düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Balkan ezgilerinden eğitime bir nefes" konserine çok sayıda kişi katıldı.

Aydın Atalay şefliğindeki konserde, Balkan coğrafyasına özgü şarkılar seslendirildi.

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu, AA muhabirine, konserin gelirinin öğrencilere burs olarak aktarılacağını söyledi.

Her yıl vakıf olarak 150-200 öğrenciye burs verdiklerini belirten Uslu, "İnşallah bursiyer öğrencilerimize gerektiğinden daha fazla katkı veririz." dedi.

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Kaynak: AA

Merinos, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da öğrenciler yararına konser düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da öğrenciler yararına konser düzenlendi - Son Dakika
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