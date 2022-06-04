Her yıl vakıf olarak 150-200 öğrenciye burs verdiklerini belirten Uslu, "İnşallah bursiyer öğrencilerimize gerektiğinden daha fazla katkı veririz." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Balkan ezgilerinden eğitime bir nefes" konserine çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Merinos, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa'da öğrenciler yararına konser düzenlendi - Son Dakika

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