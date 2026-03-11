Bursa'da Peygamber Efendimiz Anısına Sanat Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Peygamber Efendimiz Anısına Sanat Sergisi

Bursa\'da Peygamber Efendimiz Anısına Sanat Sergisi
11.03.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümünde hat, tezhip ve ebru sergisi açıldı. 37 eser sergilendi.

Bursa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ve halk eğitim merkezleri işbirliğiyle düzenlenen, usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 37 eserin yer aldığı sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Açılışta konuşan Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Otcu, Hz. Muhammed'i, hayatıyla, yaptıklarıyla, öğrettikleriyle herkesin örnek alması gerektiğini vurgulayarak, "Onun ahlakını örnek almak, öğretmek, anlatmak aslında hepimizin en önemli görevlerinden birisi. Bu vesileyle bu haftayı inşallah Peygamber Efendimize yaraşacak şekilde anmayı, kutlamayı gönülden diliyorum. Göreceğimiz eserlerde de mazimizin, üstatlarımızın, ustalarımızın ne kadar güzel şeyler yaptıklarını, bizlere neler bıraktıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz." dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de Hz. Muhammed'in hayatının, insanın kendini tanıma, hakikati arama ve anlamlı bir hayat kurma çabasına rehberlik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesine derin bir anlam dünyasının sanatın diliyle ifade edilmesi ise medeniyetimizin zarif geleneklerinden biridir. Hat, tezhip ve ebru sanatları, estetik bir incelik taşımakla birlikte sabrın, tefekkürün ve gönül emeğinin de tezahürüdür. Kalemin kağıt üzerindeki zarif yürüyüşü, suyun renklerle kurduğu uyum, insanın iç dünyasındaki güzelliğin sanatla görünür hale gelmesidir. Sergimiz, kültürel mirasımızı yaşatan ve yeni nesillere aktaran kıymetli bir emeğin ürünüdür. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü ile halk eğitim merkezi müdürlüklerimizin ortaya koyduğu çalışma, değerlerimizin sanat yoluyla yeni kuşaklarla buluşmasına vesile olmaktadır."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile sergide emeği geçenler tarafından kurdele kesildi.

Bursa Vali Yardımcısı Otcu ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer, 37 eserin yer aldığı sergiyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi 13 Mart'a kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Peygamber Efendimiz Anısına Sanat Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:59:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Peygamber Efendimiz Anısına Sanat Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.