Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bursa'daki etkinliklerin açılışı yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açık alanda Hacivat-Karagöz gösterisiyle başlayan etkinlikte, çocuklar için de çeşitli eğlence programları düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, insanın yaşadığı bölgede üretilen ürünlerle beslenmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

Beslenmenin bir kültür olduğunu ifade eden Demircan, "Doymak başka bir şeydir, beslenmek başka bir şeydir. Dünyanın bütün şehirlerinde oraya ait gıdalar var. Nerede yaşıyorsanız, o çevreyle bütünleşmenin bir yolu da oradaki gıdalarla beslenmektir ve bütünleşmektir. İnsanoğlu ilk buğdayı Urfa'da yetiştirdi. Her şehrin kendine ait bitkileri var ve o bitkilerden çıkmış çorbalar, tatlılar, tuzlular ve değişik değişik beslenme çeşitleri var." diye konuştu.

Demircan, kültürün değişik ve geniş tanımları olduğuna işaret ederek, "Tarihi bir eseri restore edersiniz, o kültürel bir faaliyettir. Somut olmayan miras, yaşam tarzımız. Yaşam tarzımız deyince bir numara beslenme, iki numara moda. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde hükümetimiz olarak bu önemli kültürel aktiviteyi, böyle bir hamleyle hayata geçirmiş olduk. Bugün eş zamanlı olarak Türkiye'nin her tarafında Türk mutfağı tanıtımları başladı." ifadelerini kullandı.

"Türk mutfağı sentez özellik taşıyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türklerin yeme içme alışkanlıklarının değişen coğrafyanın, iklimin, çeşitli kültürlerle yaşanan etkileşimin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Canbolat, Türk mutfağının sentez bir özellik taşıdığını dile getirerek, bu mutfağın daha iyi anlaşılabilmesi için Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin iyi incelenmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise turizm yönünden gelişen kentin mutfak kültürü açısından önemli bir altyapısı bulunduğunu aktardı.

Konuşmalardan sonra etkinlik kapsamında gerçekleştirilen börek yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindekiler, stantları gezerek ürünlerin tadına baktı.