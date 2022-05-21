Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

21.05.2022 18:14
Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bursa'daki etkinliklerin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bursa'daki etkinliklerin açılışı yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açık alanda Hacivat-Karagöz gösterisiyle başlayan etkinlikte, çocuklar için de çeşitli eğlence programları düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, insanın yaşadığı bölgede üretilen ürünlerle beslenmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

Beslenmenin bir kültür olduğunu ifade eden Demircan, "Doymak başka bir şeydir, beslenmek başka bir şeydir. Dünyanın bütün şehirlerinde oraya ait gıdalar var. Nerede yaşıyorsanız, o çevreyle bütünleşmenin bir yolu da oradaki gıdalarla beslenmektir ve bütünleşmektir. İnsanoğlu ilk buğdayı Urfa'da yetiştirdi. Her şehrin kendine ait bitkileri var ve o bitkilerden çıkmış çorbalar, tatlılar, tuzlular ve değişik değişik beslenme çeşitleri var." diye konuştu.

Demircan, kültürün değişik ve geniş tanımları olduğuna işaret ederek, "Tarihi bir eseri restore edersiniz, o kültürel bir faaliyettir. Somut olmayan miras, yaşam tarzımız. Yaşam tarzımız deyince bir numara beslenme, iki numara moda. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde hükümetimiz olarak bu önemli kültürel aktiviteyi, böyle bir hamleyle hayata geçirmiş olduk. Bugün eş zamanlı olarak Türkiye'nin her tarafında Türk mutfağı tanıtımları başladı." ifadelerini kullandı.

"Türk mutfağı sentez özellik taşıyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türklerin yeme içme alışkanlıklarının değişen coğrafyanın, iklimin, çeşitli kültürlerle yaşanan etkileşimin bir yansıması olduğunu kaydetti.

Canbolat, Türk mutfağının sentez bir özellik taşıdığını dile getirerek, bu mutfağın daha iyi anlaşılabilmesi için Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin iyi incelenmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise turizm yönünden gelişen kentin mutfak kültürü açısından önemli bir altyapısı bulunduğunu aktardı.

Konuşmalardan sonra etkinlik kapsamında gerçekleştirilen börek yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindekiler, stantları gezerek ürünlerin tadına baktı.

YORUMLAR
500
Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması Bodrum'da Türk Mutfağı Haftası kutlaması Yalova'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Yalova'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı
Kaynak: AA

Turizm, Mayıs, Bursa, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:36 Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement