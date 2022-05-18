Türk ve yabancı imam hatip öğrencileri konser verdi - Son Dakika
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Türk ve yabancı imam hatip öğrencileri konser verdi

18.05.2022 21:14
Türk ve yabancı imam hatip öğrencileri konser verdi

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören Türk ve yabancı öğrenciler, Türk sanat müziği eserlerini seslendirdikleri konserle dinleyici karşısına çıktı.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören Türk ve yabancı öğrenciler, Türk sanat müziği eserlerini seslendirdikleri konserle dinleyici karşısına çıktı.

Ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ve okulun felsefe grubu dersleri öğretmeni Mustafa Cumhur Çankal'ın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında oluşturulan "Bi' Dünya Türk Müziği Korosu"nda bulunan 58 öğrenci sahneye çıktı.

"Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi"nde Osmangazi Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen konserde öğrenciler, "Yine Bir Gülnihal", "Rüya Gibi", "Geçsin Günler Haftalar", "Gül Ağacı Değilem", "Nihansın Dideden", "Yıldızların Altında", "İnleyen Nağmeler" isimli eserler başta olmak üzere birçoi orkestra eşliğinde seslendirdi.

Öğrencilerin performansı, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın okulda büyük emekleri olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Okulda 80 ülkeden öğrencinin ağırlandığını belirten Aktaş, Bursa'da çok sayıda uluslararası öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Aktaş, bu öğrencilerin Türkiye'nin gönül elçileri olacağını belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise konserin düzenlendiği müzenin yoğun bir şekilde ziyaretçi çektiğini ve konser etkinliğine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Okulun akademik ve sosyal anlamda iyi işler çıkardığını dile getiren Dündar, birçok ülkeden gelen öğrencinin uyum içinde eğitimlerini devam ettirdiğini aktardı.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, programa katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'e hediye takdim etti.

Konsere, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ile davetliler katıldı.

Türk ve yabancı imam hatip öğrencileri konser verdi
Türk ve yabancı imam hatip öğrencileri konser verdi
Türk ve yabancı imam hatip öğrencileri konser verdi
Türk ve yabancı imam hatip öğrencileri konser verdi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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