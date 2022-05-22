Yerli ve yabancı turistler zeytinyağlı yaprak sarmasının tadına baktı

Bursa'nın İznik ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yerli ve yabancı turistler zeytinyağlı yaprak sarmasıyla yöresel ürünlerin tadına baktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İznik Milli İrade Meydanı'nda, İznik Belediyesi ile İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından "İznik Zeytinyağlı Yaprak Sarması Günleri" etkinliği düzenlendi.

Meydanda kurulan stantlarda kooperatifte görev alan kadınlar sarma sardı, yöresel ürünlerin sunumunu yaptı.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler başta Müşküle üzümü yaprağından yapılan zeytinyağlı yaprak sarmasıyla yöresel ürünlerin tadına baktı.

İznik Belediye Başkan Vekili ve İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeliha Peşte, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayesinde bundan sonra 21-27 Mayıs tarihlerinin "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlanması kararının alındığını hatırlattı.

Bu bağlamda ilçede etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Peşte, "Kadınlar eliyle ortaya çıkan lezzetlerin gelen misafirlerimize ulaşmasını önemsiyoruz. İlimiz kadim bir şehir ve güçlü bir mutfağı var. Turizmde gastronominin öneminin farkındayız. Mutfak değerlerimizi ön plana çıkarmak, tanıtmak istiyoruz. Bunun için böyle bir etkinlik planladık. Dönemsel olarak Müşküle üzümü asma yapraklarının taze olduğu bir zaman. En lezzetli zeytinyağlı yaprak sarmalarının yapıldığı bir dönem. Bir ürünümüzü öne çıkardık ama pek çok ürünümüz ve lezzetimiz mevcut. Bunları ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtıyoruz." diye konuştu.

İlçenin bu hafta büyük bir organizasyona da ev sahipliği yaptığına değinen Peşte, bu yıl 10'uncusu yapılan İznik Ultra Maratonunun artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Gelen turistlerin damak tadına hitap edecek, yerel lezzetleri tadacakları bir etkinlik olması güzel olacak." dedi.